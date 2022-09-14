Денис Адамов: Дзюба не подошёл бы под стиль «Сочи», на него надо закидывать верхом

Вратарь «Сочи» Денис Адамов поделился мнением о том, вписались ли бы в клубную модель нападающий клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба и форвард «Ариса» Александр Кокорин.
«Думаю, Дзюба не подошёл бы под наш стиль сейчас. Тренер пытается играть низом, а на Дзюбу с его ростом надо закидывать верхом. Кокорин? Думаю, подошёл бы. Но это одни из лучших игроков в России. Кокорин был футболистом высочайшего уровня. Сейчас я не видел, как он играет. Но даже по играм в «Сочи» он был в хорошей форме», — цитирует Адамова «РБ Спорт».
Напомним, 9 сентября матчем между «Сочи» и «Динамо» на стадионе «Фишт» был дан старт 9-му туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Обслуживала встречу, завершившуюся победой домашней команды 2:1, судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
- 14 сентября 2022
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:14
-
09:57
-
09:48
-
09:43
-
09:39
-
09:30
-
09:24
-
09:24
-
08:56
-
08:41
-
08:32
-
08:02
-
08:01
-
07:52
-
07:41
-
07:13
-
07:01
-
06:31