Денис Адамов: Дзюба не подошёл бы под стиль «Сочи», на него надо закидывать верхом

Вратарь «Сочи» Денис Адамов поделился мнением о том, вписались ли бы в клубную модель нападающий клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба и форвард «Ариса» Александр Кокорин.



«Думаю, Дзюба не подошёл бы под наш стиль сейчас. Тренер пытается играть низом, а на Дзюбу с его ростом надо закидывать верхом. Кокорин? Думаю, подошёл бы. Но это одни из лучших игроков в России. Кокорин был футболистом высочайшего уровня. Сейчас я не видел, как он играет. Но даже по играм в «Сочи» он был в хорошей форме», — цитирует Адамова «РБ Спорт».



Напомним, 9 сентября матчем между «Сочи» и «Динамо» на стадионе «Фишт» был дан старт 9-му туру Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Обслуживала встречу, завершившуюся победой домашней команды 2:1, судейская бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.