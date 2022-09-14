Первое поражение «Тоттенхэма» в сезоне — в видеообзоре игры Лиги чемпионов со «Спортингом»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 «Спортинг» принимал «Тоттенхэм». Встреча прошла на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне (Португалия) и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.
Первый мяч в игре был забит на 90-й минуте, отличился форвард «Спортинга» Паулиньо, голевой пас на счету Педру Гонсалвеша. Через три минуты удвоил преимущество подопечных Рубена Аморима полузащитник Артур Гомес.
«Спортинг» занимает первое место в группе D Лиги чемпионов УЕФА, после двух матчей набрав шесть очков. «Тоттенхэм» с тремя баллами располагается на второй строчке, следом идут «Айнтрахт» (3) и «Марсель» (0). В 3-м туре «Марсель» примет дома «Спортинг», а «Тоттенхэм» отправится в гости к «Айнтрахту» (обе встречи — 4 октября).
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