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Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче со «Спортингом»

Конте прокомментировал поражение «Тоттенхэма» в матче со «Спортингом»
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте подвёл итоги матча 2-го тура Лиги чемпионов со «Спортингом». Встреча закончилась победой португальского клуба.

«Мне очень жаль, что результат получился таким. Игра была тяжёлой. Мы сделали всё, чтобы победить.

У нас было несколько ситуаций, когда мы должны были сыграть лучше. Но сейчас нам надо отдохнуть и сосредоточиться на подготовке к матчу АПЛ», — приводит слова Конте пресс-служба УЕФА.

Счёт на 90-й минуте открыл Паулинью после паса Педро Порро. На 90+3-й минуте Артур Гомес укрепил преимущество лиссабонцев. После этой игры команда из Португалии лидирует в квартете D. Подопечные Антонио Конте занимают второе место. Также в группе D выступают «Марсель» и «Айнтрахт». В активе французского и немецкого клубов ни одного очка.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», до этого в самом престижном еврокубке победу одержал «Челси» под руководством Томаса Тухеля.

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