Матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ перенесён с 15 сентября на 20 октября
Поделиться
Матч группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ состоится 20 октября, сообщает пресс-служба УЕФА.
Проведение встречи было запланировано на 15 сентября, однако игру было решено перенести из-за нехватки полицейских ресурсов для обеспечения безопасности на стадионе. Полицейские задействованы в траурных мероприятиях перед похоронами королевы Елизаветы II. Матч «Арсенала» и ПСВ удалось перенести на 20 октября, так как английская Премьер-лига согласилась отложить встречу лондонцев с «Манчестер Сити», которая должна была состояться 19 октября.
«УЕФА благодарит АПЛ и заинтересованные клубы за их гибкость и сотрудничество в корректировке графика проведения матчей Лиги Европы УЕФА», — говорится в заявлении пресс-службы организации.
Комментарии
- 14 сентября 2022
-
13:26
-
13:23
-
13:22
-
13:03
-
13:00
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:36
-
12:35
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:10
-
12:09
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:50
-
11:45
-
11:43
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:30
-
11:15
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:55
-
10:44
-
10:43
-
10:40
-
10:20
Партнерский контент