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Матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ перенесён с 15 сентября на 20 октября

Матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ перенесён с 15 сентября на 20 октября
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Матч группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ состоится 20 октября, сообщает пресс-служба УЕФА.

Проведение встречи было запланировано на 15 сентября, однако игру было решено перенести из-за нехватки полицейских ресурсов для обеспечения безопасности на стадионе. Полицейские задействованы в траурных мероприятиях перед похоронами королевы Елизаветы II. Матч «Арсенала» и ПСВ удалось перенести на 20 октября, так как английская Премьер-лига согласилась отложить встречу лондонцев с «Манчестер Сити», которая должна была состояться 19 октября.

«УЕФА благодарит АПЛ и заинтересованные клубы за их гибкость и сотрудничество в корректировке графика проведения матчей Лиги Европы УЕФА», — говорится в заявлении пресс-службы организации.

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