Матч Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ перенесён с 15 сентября на 20 октября

Матч группового этапа Лиги Европы «Арсенал» — ПСВ состоится 20 октября, сообщает пресс-служба УЕФА.



Проведение встречи было запланировано на 15 сентября, однако игру было решено перенести из-за нехватки полицейских ресурсов для обеспечения безопасности на стадионе. Полицейские задействованы в траурных мероприятиях перед похоронами королевы Елизаветы II. Матч «Арсенала» и ПСВ удалось перенести на 20 октября, так как английская Премьер-лига согласилась отложить встречу лондонцев с «Манчестер Сити», которая должна была состояться 19 октября.



«УЕФА благодарит АПЛ и заинтересованные клубы за их гибкость и сотрудничество в корректировке графика проведения матчей Лиги Европы УЕФА», — говорится в заявлении пресс-службы организации.