Первая победа «Интера» в текущей Лиге чемпионов — в видеообзоре матча с «Викторией»
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Чешская «Виктория Пльзень» в матче 2-го тура группы С Лиги чемпионов УЕФА принимала миланский «Интер». Встреча прошла в Пльзени на стадионе «Дусан Арена — Места Плзне» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
На 20-й минуте счёт открыл нападающий «Интера» Эдин Джеко, нанёсший точный удар после передачи от Хоакина Корреа. На 70-й минуте защитник итальянцев Дензел Думфрис удвоил преимущество, голевой пас на счету Джеко.
Мюнхенская «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) — на втором месте, следом идут миланский «Интер» (3) и «Виктория Пльзень» (0). В 3-м туре группового этапа «Бавария» примет «Викторию», «Барселона» сыграет в гостях с «Интером» (обе игры — 4 октября).
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