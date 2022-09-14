Индзаги — о победе в матче с «Викторией»: «Интер» достойно провёл довольно непростую игру
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 с пльзеньской «Викторией» (2:0).
«Ребята смогли достойно провести довольно непростой матч. Ни одна итальянская команда ещё здесь не выигрывала. В каждом матче бывают сложные моменты, но нам всегда удавалось не сбиться с пути и мало пропускать», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.
В следующем туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 миланский «Интер» дома сыграет с «Барселоной», а пльзеньская «Виктория» проведёт матч в Мюнхене с «Баварией». Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».
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