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«Амкал» — «Звезда»: игрок гостей сравнял счёт, пробив со штрафного не по свистку арбитра

«Амкал» — «Звезда»: игрок гостей сравнял счёт, пробив со штрафного не по свистку арбитра
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена» проходит матч 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, в котором любительский клуб «Амкал» играет с санкт-петербургской «Звездой». Счёт на 36-й минуте встречи ничейный — 1:1.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 23-й минуте полузащитник «Звезды» Никита Першин забил ответный мяч клуба, пробив по воротам Александра Маменко со штрафного. Гости стремительно разыграли штрафной, чего не ожидали игроки «Амкала». Арбитр не просил возобновлять игру по свистку, Першин воспользовался этой возможностью и резко ударил по воротам, сравняв счёт в матче.

Напомним, на 14-й минуте защитник «Амкала» Сергей Киряков забил первый гол во встрече, воспользовавшись результативной передачей от Михаила Прокопьева.

Фонбет Кубок России. 1/64 финала
14 сентября 2022, среда. 13:00 МСК
Амкал
Москва
Перерыв
2 : 2
Звезда СПб
Санкт-Петербург
1:0 Киряков – 14'   1:1 Першин – 23'   1:2 Великородный – 45'   2:2 Блатов – 88'
Удаления: Карпов – 82' / нет
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