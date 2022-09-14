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Смолов: дрался ли с партнёрами по команде? Да, думаю, все делали это

Смолов: дрался ли с партнёрами по команде? Да, думаю, все делали это
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал о драках с партнёрами по команде, а также о вещах, которые вызывают у него ностальгию.

«Дрался ли я с партнёрами по команде? Да. Думаю, все дрались. Это периодически происходит. Драки могут быть во время или после тренировки.

О чём я люблю ностальгировать? Наверное, о том времени, когда я был молодым и беззаботным. Сейчас мне 32 года, через два-три года уже придёт время заканчивать с футболом. В 26-27 об этом вообще не думаешь, можно фигнёй позаниматься», — рассказал Смолов в эфире YouTube-передачи «AGENTSHOW».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 32-летний форвард в семи матчах забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. В прошлом чемпионате за «Локомотив» и «Динамо» игрок забил 12 голов.

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