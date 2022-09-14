Фёдор Смолов рассказал, сколько стоил его самый дорогой ужин в ресторане

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, во сколько ему обошёлся самый дорогой ужин в жизни.



«Самый дорогой ужин? $ 25 тыс., 1,5 млн рублей. Там пришлось покупать шампанское, чтобы Михаил Круг играл в ночном клубе в Нью-Йорке», — сказал Фёдор Смолов в эфире YouTube-передачи «AGENTSHOW».



Смолов вернулся в стан бело-голубых в предыдущее зимнее трансферное окно. До этого игрок выступал за «Локомотив». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор в семи матчах забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. В прошлом первенстве за железнодорожников и бело-голубых игрок забил 12 голов. Также нападающий «Динамо» Фёдор Смолов в игре Кубка России с «Ахматом» провёл 100-й матч за московский клуб.