Мануэль Нойер: «Бавария» хотела выиграть больше «Барселоны»

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» (2:0).
«Во втором тайме мы играли гораздо лучше, нежели в первой половине. Было видно, что мы стремимся к победе. Просто мы хотели этого больше «Барселоны». Сложно играть с командами, которые компактно сидят в защите и ставят «автобус», но мы знаем, как найти обходные пути», — приводит слова Нойера пресс-служба «Баварии».
Мюнхенская «Бавария» набрала шесть очков и поднялась на первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023. «Барселона» (3) — на втором месте. Соперниками команд по группе С являются миланский «Интер» (3) и «Виктория Пльзень» (0). Действующий победитель Лиги чемпионов — «Реал».
- 14 сентября 2022
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