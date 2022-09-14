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Кроос — о фанатах «Селтика»: после гимна ЛЧ сказал Алабе, что «Реал» уже проигрывает 0:2

Кроос — о фанатах «Селтика»: после гимна ЛЧ сказал Алабе, что «Реал» уже проигрывает 0:2
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Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался об атмосфере на матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Селтиком». Напомним, игра, прошедшая на стадионе «Селтик Парк» в Глазго, завершилась победой мадридцев со счётом 3:0.

«Мы вышли на поле, построились, настроение нормальное. Потом заиграл гимн Лиги чемпионов, и я подумал, что стадион рухнет. Это было невероятно, я никогда такого не испытывал. Это было оглушительно! Когда гимн завершился, я сказал Алабе, что мы уже проигрываем со счётом 0:2», — приводит слова Крооса Sport1.de со ссылкой на подкаст Einfach mal Luppen.

Сегодня, 14 сентября, «Реал» проведёт матч группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг». Начало встречи — в 22:00 мск.

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