Создатель «Амкала» Попков: чего не хватало для победы? Чтобы судья не помогал «Звезде»

Создатель медийного футбольного клуба «Амкал» Герман Попков раскритиковал работу главного арбитра в матче 1/64 финала Кубка России с санкт-петербургской «Звездой» (2:2, 2:4 — по пенальти).

«Достаточно, что на равных просто играли. Чтобы арбитр не помогал — думаю, хватило бы», — сказал Попков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, «Звезда» вышла в 1/32 финала Кубка России, ранее в 1/128 финала клуб оказался сильнее «Ядра» (2:1). «Амкал» ранее прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.) и «Тверь» (1:0).



Ранее другая любительская команда 2DROTS не смогла выйти в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 — по пенальти).