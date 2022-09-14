Главный тренер «Амкала»: я доволен командой больше, чем недоволен судейством
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Главный тренер «Амкала» Юрий Бабин прокомментировал итоги встречи со «Звездой» (1:1, 2:4 пен.) в рамках 1/64 финала Кубка России.
«Я доволен командой больше, чем недоволен судейством. Первый гол? Нужно пересмотреть эпизод. Так бывает. Игрок ударил без свистка. Понимаю, что судейство это хорошая и горячая тема. Но я доволен игрой своей команды.
У нас приличная скамейка. Хотелось выпустить усиление во втором тайме. Перед «Звездой» у нас было четыре тренировки.
Мат от Алёшина во время встречи? У нас прекрасный капитан. Уверен, он не злоупотребляет ненормативной лексикой. Моё мнение — не стоит всё приписывать к воспитанию молодого поколения», — передаёт слова Бабина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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