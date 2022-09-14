Вратарь «Амкала» Маменко: после промаха сказал Левину, что всё сделаю. Обманул

Вратарь «Амкала» Александр Маменко прокомментировал поражение в матче 1/64 финала Кубка России с санкт-петербургской «Звездой» (2:2, 264 — по пенальти).

«Обидно, что не получилось выручить команду в серии пенальти. Честно, мне обидно. Хотелось повторить матч с «Зорким». Тот вечер, когда слишком много интервью у меня было.



После первого промаха подошёл к Левину и сказал: «Забей, я всё сделаю». Обманул…» — сказал Маменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, «Звезда» вышла в 1/32 финала Кубка России, ранее в 1/128 финала клуб оказался сильнее «Ядра» (2:1). «Амкал» ранее прошёл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.) и «Тверь» (1:0). Ранее другая любительская команда 2DROTS не смогла выйти в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023. 2DROTS уступил ивановскому «Текстильщику» в серии послематчевых пенальти (1:1, 3:5 — по пенальти).