Судья как мог топил «Амкал». Грустный финал сказки «блогеров» в Кубке России

Парадоксальным матч казался с самого начала. «Звезда» – команда из Санкт-Петербурга. Существует несколько лет и могла завладеть хоть какой-то аудиторией. Но, возможно, единственным взрослым болельщиком команды на матче был Кирилл Комбаров – брат главного тренера. И ещё несколько детей из их академии.

В остальном всё внимание забрали поклонники «Амкала». Игра уже началась, а на входе стояли сотни людей в атрибутике блогерского клуба. Но это не повлияло на поддержку, к концу тайма все прошли на арену: барабан, кричалки в поддержку команды и конкретных игроков: болельщики точно были лучшими в этой игре. Хоть и матч проходил в Петербурге – городе, где играет их соперник.

«Амкал» бодро начал матч, гол на 15-й минуте выглядел закономерным. Обе команды с самого начала заиграли в атаку, так что встреча не выглядела скучной. Правда, до опасных моментов дело почти не доходило. К середине тайма установился нейтралитет – каждый из соперников уже проявил себя и показал общую структуру игры. «Звезда» казалась мощнее и солиднее, «Амкал» – нередко быстрее и хитрее.

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А потом главным героем стал судья Артур Фёдоров. Обычный фол в 30 метрах от ворот. Классические действия рефери – фиксация и информирование об ударе по свистку. Но Фёдоров на удивление забыл второй пункт. И пока рукой несколько секунд показывал направление удара, Никита Першин из «Звезды» пробил. Никто, в том числе вратарь, оказался к этому не готов. Так «Звезда» сравняла счёт.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Гол «Звезды» в ворота «Амкала» нельзя было засчитывать. Во-первых, мяч был введён в игру не с того места, он прокатился ещё два метра, – объясняет арбитр. – «Амкал» должен подать протест, а матч должны переиграть. Во-вторых, действия арбитра в этом моменте – это просто катастрофа. Он задурил игроков «Амкала», начал что-то им вещать, а они рты разинули. Судья должен был не давать ввести мяч в игру до сигнала. Если бы это была не медийная команда, то игрок «Амкала» встал бы у мяча и не дал его разыграть. Есть рекомендации, что стандарты у штрафной пробиваются по свистку. А часто такие быстрые розыгрыши ещё и отменяются, судья должен разобраться в эпизоде, объяснить, проконтролировать всё. Так что тут «привоз» от судьи, он забил на правила – просто пренебрежительное отношение к медийной команде».

Пропущенный гол надломил «Амкал». «Звезда» забрала инициативу и забила ещё один мяч в самом конце тайма. А на второй вышла с явным желанием сделать преимущество ещё больше.

Уже на 53-й минуте Першин засадил в перекладину, момент был у Андреева, но тоже мимо. Отвечать стала и «Звезда». Прокоп пытался перекинуть голкипера соперника с 20 метров, Дражжук опасно бил со штрафного. Казалось, матч так и закончится – без голов, но с активными атаками.

Но потом судья вновь привлёк внимание. И показал игроку «Амкала» Антону Карпову две жёлтые за три минуты. Причём обе очень спорные. Одну за споры, вторую – не за самый опасный фол. Казалось, это конец. Но только не для «Амкала». Непонятно, за счёт каких качеств они устроили финальный навал в меньшинстве и забили ответный мяч.

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Серия пенальти. Сверхнастрой от «Амкала» и прагматичный от «Звезды». «Блогеры» не забили дважды, профессиональная команда сработала грамотно, реализовав все шансы. После матча основатель команды Герман Попков заявил, что клуб обратится в ЭСК.

Ну дальше идёт «Звезда» Комбарова. Хотя «Амкал» своим выступлением и эмоциями точно запомнился всем.