Игрок «Амкала» Прокопьев высказался о вылете команды из Кубка России
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Полузащитник «Амкала» Михаил Прокопьев прокомментировал итоги матча 1/64 финала Кубка России с санкт-петербургской «Звездой» (2:2, 2:4 пен.), а также рассказал о повреждении, полученном во время игры.
«Что касается травмы, пока не очень понятно. Возможно, потянул пах.
Всё хорошо. Парни у нас красавцы — забили второй. Потом начали сами давить в меньшинстве, «Звезда» где-то подсела. Не буду ничего говорить про серию пенальти», — сказал Прокопьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Отметим, что «Звезда» вышла в 1/32 финала. Ранее клуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее «Ядра» со счётом 2:1. До этого «Амкал» в 1/256 финала обыграл «Зоркий» (1:1, 8:7 пен.), а в следующей стадии — «Тверь» (1:0).
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