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Циннбауэр: поделюсь ли зарплатой с Худяковым? Рад, что у «Локомотива» такой вратарь

Циннбауэр: поделюсь ли зарплатой с Худяковым? Рад, что у «Локомотива» такой вратарь
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру вратаря Даниила Худякова в матче Кубка России с «Краснодаром». В основное время команды не смогли выявить победителя (2:2), а в серии пенальти победу одержал московский клуб.

«Поделюсь ли я зарплатой с Худяковым после этого матча? Это шуточный вопрос. Если говорить про спортивную составляющую, то я очень рад, что в команде у нас есть такой молодой вратарь. Выиграть конкуренцию у Гильерме — это сильно, хоть Маринато и травмирован. Он отлично провёл матч, отбил два пенальти. Хочу выделить ещё одного вратаря Савина. Сегодня вся команда хорошо поработала, чтобы мы одержали победу в серии пенальти», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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