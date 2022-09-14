Циннбауэр оценил игру новичка «Локомотива» Педриньо в матче с «Краснодаром»
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал игру новичка Педриньо в матче Кубка России с «Краснодаром». В основное время команды не смогли выявить победителя (2:2), а в серии пенальти победу одержал московский клуб.
«Видно, что Педриньо может играть в футбол. Одна-две тренировки – и он готов помогать команде. Думаю, что он может улучшить игру как в атаке, так и в обороне. Думаю, вы увидели, что парень может сделать, когда у него мяч», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
В предыдущем туре «Локомотив» уступил «Пари Нижний Новгород» — 0:2, а «Краснодар» оказался сильнее «Химок» (2:0). Ранее сообщалось, что «Локомотив» заплатил за игрока «Ред Булл Брагантино» Педро Габриэла (Педриньо) € 5 млн.
Новость по теме«Локомотив» по пенальти обыграл «Краснодар» в Кубке России
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