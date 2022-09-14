Сафонов: сборная России — другая атмосфера. Всегда хочется возвращаться и выступать за неё

Вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов, которого тренерский штаб национальной команды вызвал на товарищеский сбор, отреагировал на приглашение в сборную.

«Сборная — это всегда другая атмосфера. Важно, что она есть. Хочется возвращаться и играть в сборной. Другого ответа быть не может», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее официальный сайт Российского футбольного союза (РФС) опубликовал расписание национальной команды по футболу на сентябрьском учебно-тренировочном сборе. Финальным аккордом сбора станет товарищеский матч со сборной Киргизии. Игра состоится 24 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск (в 20:00 по местному времени в Бишкеке).