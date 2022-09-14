Владимир Федотов оценил прогресс Адольфо Гайча в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов после матча 2-го тура группового этапа Кубка России с «Уралом», в котором его подопечные победили со счётом 2:1, высказался по поводу игры нападающего Адольфо Гайча, который не сумел отличиться в прошедшей встрече.

«Прогресс Адольфо очевиден. Получает всё больше игрового времени. Всё зависит от него, чтобы прогресс шёл по прямой наверх. Кто футболиста ставит в состав? Сам футболист своей игрой. Всё в его руках», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в прошлом туре группового этапа Фонбет Кубка России московский ЦСКА уверенно обыграл «Торпедо» со счётом 2:0, а «Урал» одержал победу в матче с «Сочи» (2:0).

Установка капитана «Амкала» перед матчем с «Зорким»: