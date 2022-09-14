Андрей Тихонов высказался о будущем медийных команд в Кубке России

Российский футболист Андрей Тихонов прокомментировал выступление медийных команд в Кубке России.

«Нельзя сказать, что у «Амкала» не было шансов. Пенальти — это всегда 50 на 50. В этот раз немножко не повезло. Ребята — молодцы, бились до конца. Даже с сумасшедшими эмоциями, которые перехлёстывали, и с жёлтыми карточками. Не хотели проигрывать даже оставшись в меньшинстве — сражались, а в конце даже сравняли счёт и перевели игру в серию пенальти. Не хватило немножечко. Молодцы! Ребятам нужно отдать должное за то, что они сделали. Они показали, что в футбол играют сейчас все.



Есть ли будущее у медийного футбола в Кубке России? Всё будет зависеть от решения РФС — как будут относиться к этому футболу. Если медийные команды — ребята-блогеры — собирают большое количество болельщиков во всех городах, то почему бы это дальше не развивать? Это же хорошая идея! Дали ребятам шанс — они два тура прошли, на третьем туре споткнулись… Не могу сказать, что они проиграли. Сыграли вничью, а пенальти сами знаете — это лотерея», – сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.