Андрей Тихонов оценил победу «Крыльев Советов» над «Зенитом» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» от самарских «Крыльев Советов» со счётом 2:0 в матче 2-го тура Фонбет Кубка России.

«Наверное, многих удивил результат матча. Но посмотрите, какой состав был у «Зенита» — только потом сделайте выводы. Сначала удаление, затем в конце забили два гола… Мы всё прекрасно понимаем. Зная силу «Зенита» и «Крыльев Советов», самарцев можно поздравить с первой победой в этом году. Но, повторюсь, не нужно делать больших выводов. Надо просто посмотреть составы, думать о будущих играх и следить за тем, что будет дальше», – сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В 3-м туре Кубка России «Зенит» встретится со «Спартаком», а «Крылья Советов» сыграют против «Факела».