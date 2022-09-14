Андрей Тихонов оценил победу «Крыльев Советов» над «Зенитом» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» от самарских «Крыльев Советов» со счётом 2:0 в матче 2-го тура Фонбет Кубка России.
«Наверное, многих удивил результат матча. Но посмотрите, какой состав был у «Зенита» — только потом сделайте выводы. Сначала удаление, затем в конце забили два гола… Мы всё прекрасно понимаем. Зная силу «Зенита» и «Крыльев Советов», самарцев можно поздравить с первой победой в этом году. Но, повторюсь, не нужно делать больших выводов. Надо просто посмотреть составы, думать о будущих играх и следить за тем, что будет дальше», – сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В 3-м туре Кубка России «Зенит» встретится со «Спартаком», а «Крылья Советов» сыграют против «Факела».
- 14 сентября 2022
-
22:46
-
22:42
-
22:40
-
22:30
-
22:23
-
22:15
-
22:14
-
22:13
-
22:10
-
22:09
-
21:59
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:40
-
21:33
-
21:20
-
21:20
-
21:10
-
21:08
-
21:07
-
21:04
-
20:58
-
20:46
-
20:44
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:32
-
20:24
-
20:19
-
20:09
-
20:03
-
20:01
-
19:59