Нападающий «Торпедо» Караев прокомментировал первую победу в сезоне

Нападающий «Торпедо» Давид Караев, забивший гол в игре Кубка России с «Сочи», прокомментировал победу московского клуба над «барсами» (3:1).

«Понравилось, что наша команда проявила характер. Вышли заряженными на второй тайм. Мы хотели победить. Мы одна команда. Нет разницы, кто играет с первых минут, а кто выходит на замену. Мы все делаем одно дело.

В моменте с голом я видел, что Боян поднял голову. И у него было время, чтобы найти меня. У Рогановича получилась хорошая подача мне «на ход», мяч опустился передо мной, и мне нужно было просто удачно попасть по нему и забить. Рано или поздно мы должны были победить. У нас и раньше были моменты. Сегодня у нас получилось забить три мяча. Мы работаем на тренировках, будем стараться и дальше продолжать в этом же духе», — цитирует Караева пресс-служба клуба.