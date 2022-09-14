Месси забил 39-й команде в Лиге чемпионов и установил рекорд турнира, обогнав Роналду

Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси поразил ворота израильского «Маккаби» из Хайфы в матче 2-го тура Лиги чемпионов и установил очередной рекорд. Встреча проходит на стадионе «Сэмми Офер» (Хайфа, Израиль).

Семикратный обладатель награды «Золотой мяч» на 37-й минуте сравнял счёт в матче с израильским клубом. Таким образом, футболист забил 39 командам в Лиге чемпионов и установил рекорд турнира. До этой игры Лионель Месси и нападающий Криштиану Роналду имели в своём активе по 38 команд. Напомним, португалец не выступает в текущем сезоне Лиги чемпионов.

В матче «Маккаби» из Хайфы и «ПСЖ» ничья после первого тайма — 1:1. У хозяев отличился полузащитник Тьяронн Чери.