Месси забил 39-й команде в Лиге чемпионов и установил рекорд турнира, обогнав Роналду
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Аргентинский нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси поразил ворота израильского «Маккаби» из Хайфы в матче 2-го тура Лиги чемпионов и установил очередной рекорд. Встреча проходит на стадионе «Сэмми Офер» (Хайфа, Израиль).
Семикратный обладатель награды «Золотой мяч» на 37-й минуте сравнял счёт в матче с израильским клубом. Таким образом, футболист забил 39 командам в Лиге чемпионов и установил рекорд турнира. До этой игры Лионель Месси и нападающий Криштиану Роналду имели в своём активе по 38 команд. Напомним, португалец не выступает в текущем сезоне Лиги чемпионов.
В матче «Маккаби» из Хайфы и «ПСЖ» ничья после первого тайма — 1:1. У хозяев отличился полузащитник Тьяронн Чери.
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