Мбаппе: тот факт, что я, Месси и Неймар можем изменить ход игры, является преимуществом

Полузащитник «ПСЖ» Килиан Мбаппе, забивший гол в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Маккаби», прокомментировал победу над израильским клубом (3:1).
«Условия были немного сложными, было очень жарко, но это Лига чемпионов. Мы приехали сюда, чтобы победить и укрепить своё положение на первом месте, и мы это сделали. Мы начали довольно хорошо, играли интенсивно, но потом немного сбавили темп и пропустили гол. Мы хорошо отреагировали, навязали свой стиль игры и добились успеха, забив второй гол и завершив его третьим.
Мы должны совершенствоваться. Мы должны работать. Мы работаем, но нам нужно, чтобы результаты проявлялись в нашей игре, потому что с перерывом и чемпионатом мира всё быстро изменится. Тот факт, что я, Месси и Неймар можем изменить ход игры, является для нас преимуществом. Я надеюсь, что мы все трое продолжим забивать, так как это означает, что мы будем выигрывать матчи», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.
Голы в составе парижского клуба на свой счёт записали Неймар, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
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