Георгий Зотов: когда перед игрой с «Зенитом» узнал, что буду капитаном, удивился
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Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов, вышедший на поле в матче 2-го тура Кубка России с «Зенитом» с капитанской повязкой, прокомментировал победу над действующим чемпионом страны (2:0).
«Когда зашёл в раздевалку и на своём месте увидел капитанскую повязку и вымпел, удивился. Это было сильной неожиданностью для меня. Приятно, что главный тренер доверил такую важную функцию в команде. Надеюсь, я справился с ней. Дополнительного давления из-за капитанской повязки не было.
Не было такого, что мы показали невероятный класс. Просто показывали свою игру, не стеснялись и пожали плоды, реализовали моменты. Пока не готов полностью, но потихоньку набираю форму», — сказал Зотов в эфире клубного канала.
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