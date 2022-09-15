Зубко заявил, что «Амкал» заслужил выхода в следующую стадию Кубка России

Экс-наставник блогерской команды «Амкал» Денис Зубко поделился мнением, что его бывший клуб заслуживал выйти в следующий раунд Пути регионов Кубка России.

Напомним, что в 1/64 финала турнира любительская команда сражалась с «Звездой» из Санкт-Петерубурга. Основное время завершилось со счётом 2:2, в серии пенальти петербуржцы оказались сильнее — 4:2.



«Конечно, обидно за ребят, они могли написать новую страничку в истории, но пенальти — непредсказуемая вещь, сами понимаете. Игроки «Амкала» молодцы в любом случае. Показали достойную игру, не остановились, несмотря даже на удаление в концовке. Смогли найти в себе силы, забить второй мяч. В любом случае от игры ребят только положительные эмоции, они провели отличный матч! Я уже не в команде, но всё равно переживал за футболистов.

Что касается судейства, то я не особо люблю это обсуждать. Да, какие то моменты были спорные, но арбитр же в любом случае не отменит своих решений, карточки. Будут разбираться компетентные люди, подождём вердикта.

Доказали ли команды из медиафутбола, что они точно не хуже клубов Второй лиги? Могу сказать, что этот эксперимент от РФС — дать шанс двум медийным командам сыграть в Кубке России — оправдал себя. «Амкалу» немного же не повезло, он вполне мог пройти и в следующий раунд турнира. Я считаю, ребята заслужили проход дальше, но в футболе так бывает, — сказал Зубко в интервью «Матч ТВ».

47 летний уроженец Петрозаводска покинул пост главного тренера «Амкала» 4 сентября. Под руководством Зубко команда становилась победителем МКС в 2021 году, а также прошла в 1/64 финала Кубка России в нынешнем сезоне. Во вторник, 13 сентября, стало известно, что Зубко возглавил обновлённый футбольный клуб «Матч ТВ» в преддверии начала нового сезона в Медиалиге.