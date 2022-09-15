Все решения судьи Иванова в матче ЦСКА – «Краснодар» признаны правильными

Экспертно-судейская комиссия признала правильными все решения судьи Сергея Иванова в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Краснодар» (4:1). Напомним, армейцы выиграли встречу, забив три гола с пенальти.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота «Краснодар» на 25-й минуте матча. Арбитр правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 45+1 минуте матча.

Иванов правильно назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 45+4 минуте матча. Судья правильно засчитал гол в ворота «Краснодара» на 45+6 минуте матча.



Арбитр правильно назначил повторное выполнение пенальти в ворота «Краснодара» на 59-й минуте матча», — написала пресс-служба РФС в своём телеграм-канале.

Видеоразбор действий арбитра:

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