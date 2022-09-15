Все решения судьи Иванова в матче ЦСКА – «Краснодар» признаны правильными
Поделиться
Экспертно-судейская комиссия признала правильными все решения судьи Сергея Иванова в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Краснодар» (4:1). Напомним, армейцы выиграли встречу, забив три гола с пенальти.
«Судья правильно назначил пенальти в ворота «Краснодар» на 25-й минуте матча. Арбитр правильно не назначил 11-метровый удар в ворота ЦСКА на 45+1 минуте матча.
Иванов правильно назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 45+4 минуте матча. Судья правильно засчитал гол в ворота «Краснодара» на 45+6 минуте матча.
Арбитр правильно назначил повторное выполнение пенальти в ворота «Краснодара» на 59-й минуте матча», — написала пресс-служба РФС в своём телеграм-канале.
Видеоразбор действий арбитра:
Права на видео принадлежат РФС
Комментарии
- 15 сентября 2022
-
10:45
-
10:43
-
10:40
-
10:38
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:45
-
09:43
-
09:29
-
09:25
-
09:20
-
08:57
-
08:56
-
08:43
-
08:35
-
08:32
-
08:30
-
08:07
-
08:00
-
07:44
-
07:36
-
07:23
-
07:18
-
07:00
-
06:54
-
06:47
-
06:41
-
06:37
-
06:23
-
06:16
-
05:40
Партнерский контент