Бывший тренер молодёжной сборной России высказался о возможном трансфере Баринова в Европу
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Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в один из европейских клубов.
«Несомненно, верю в отъезд Баринова. Если, опять же, получит предложение, которое устроит клуб. Я думаю, именно в этом сложность. Если клуб не устраивает предложение, футболист никуда не переходит — у него контракт», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, Баринов является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.
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