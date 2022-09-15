Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер молодёжной сборной России высказался о возможном трансфере Баринова в Европу

Бывший тренер молодёжной сборной России высказался о возможном трансфере Баринова в Европу
Комментарии

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в один из европейских клубов.

«Несомненно, верю в отъезд Баринова. Если, опять же, получит предложение, которое устроит клуб. Я думаю, именно в этом сложность. Если клуб не устраивает предложение, футболист никуда не переходит — у него контракт», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, Баринов является воспитанником «Локомотива». Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным статистического интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

«На меня писали письма». Почему тренер «золотой» сборной России неугоден в РПЛ «На меня писали письма». Почему тренер «золотой» сборной России неугоден в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022