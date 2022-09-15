Педриньо: на «Локо» — «Краснодар» пришло мало людей? Это из-за погоды. В Москве прохладно

Новичок «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) считает, что на матч Кубка России с «Краснодаром» пришло мало болельщиков из-за прохладной погоды. Напомним, основное время встречи закончилось со счётом 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказались железнодорожники.

«Почему было мало людей? Из-за погоды. В Москве прохладно. Наверное, как раз из-за этого болельщики остались дома. Надеюсь, что на матче против «Спартака» будет много болельщиков на стадионе», — сказал Педриньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, до перехода в «Локо» бразильский игрок выступал за «Америку» на правах аренды. Права на футболиста принадлежали «Ред Булл Брагантино». Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.