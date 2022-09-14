Голевое шоу в Черкизове закончилось битвой молодых вратарей. И Худяков был лучше Сафонова!

«Локомотив» и «Краснодар» уже встречались в этом сезоне. В 4-м туре РПЛ «быки» переиграли дома москвичей (3:0), нанеся им втором поражение подряд. Тогда матч катился к ничьей, но гол Кристиана Рамиреса и дубль Олакунле Олусегуна неожиданно принесли «Краснодару» победу. К игре Кубка России «Локомотив» снова подошёл в худшем состоянии: команда уступила три последних матча, включая проигрыш «Нижнему Новгороду» (2:0) в 1-м туре группового этапа КР.

И сегодня «Локомотив» вышел вперёд уже на четвёртой минуте матча! Франсуа Камано, нанёсший опасный удар несколькими секундами ранее, открыл счёт – 1:0.

Не успел «Локомотив» почувствовать, каково это – вести в счёте, как сразу пропустил. На 11-й минуте «Краснодар» забил почти такой же гол, как и железнодорожники.

Через девять минут «Локомотив» уже горел. Артём Карпукас и Педриньо оставили на левом фланге одного Алексея Ионова, который сделал замечательный мягкий навес. Джон Кордоба отлично выпрыгнул и точно пробил – 1:2. Станислав Магкеев никак не помешал форварду «Краснодара» и после перерыва был заменён. Возможно, из-за этой ошибки. Вместо него на второй тайм вышел Иван Кузьмичёв. Для экс-защитника «Урала» это был дебютный матч за красно-зелёных.

До перерыва «Краснодар» мог сделать счёт разгромным, но «Локомотив» спасла случайность – после выхода Худякова Кордоба продавил мяч вперёд рукой, поэтому гол быстро отменили.

Во втором тайме после нескольких сейвов Сафонова «Локо» всё же отыгрался. На 57-й минуте Франсуа Камано сделал пас на левый край, Педриньо ворвался в штрафную, качнул Сергея Волкова и прострелил во вратарскую, где Керк подставил ногу и переправил мяч в сетку – 2:2.

После гола тренеры сделали по четыре замены, но выйти вперёд ни одной из команд не удалось, и игра перешла в послематчевую серию пенальти. После первых двух ударов мяч оказался в сетке: у «Краснодара» забил Кристиан Рамирес, а у «Локомотива» – Гирано Керк. Следующий пенальти взял Даниил Худяков – Егор Сорокин пробил слабо, а через удар (Педриньо забил) Никита Кривцов пробился выше створа. На точный удар Ивана Игнатьева «Краснодар» ответил слабым ударом Ильзата Ахметова, после которого и завершилась серия. «Локомотив» прерывает серию из поражений и набирает первые очки на групповом этапе Кубка России (3:2).