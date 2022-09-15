Объявлены судейские назначения на матчи «Динамо» — «Зенит» и «Спартак» — «Локомотив»

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 10-го тура Российской Премьер-Лиги. Так, встречу «Динамо» и «Зенита» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, а на игру «Спартак» — «Локомотив» назначен Кирилл Левников.
17 сентября (суббота):
«Урал» – «Ахмат»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Сергей Цыганок; VAR – Иван Сиденков; AVAR – Денис Березнов; инспектор – Александр Гвардис.
«Торпедо» – ЦСКА: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Александр Богданов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Антон Фролов; AVAR – Николай Еремин; инспектор – Виктор Кулагин.
«Ростов» – «Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Алексей Воронцов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Динамо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Роман Усачев; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.
18 сентября (воскресенье):
«Пари НН» – «Оренбург»: судья – Алексей Сухой, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Михаил Иванов; резервный судья – Евгений Буланов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Екатерина Курочкина; инспектор – Игорь Синер.
«Краснодар» – «Химки»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Гончар.
«Сочи» – «Факел»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Чельцов, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артур Фёдоров; VAR – Артём Любимов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Зуев.
«Спартак» – «Локомотив»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Егор Болховитин, Андрей Болотенков; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Вячеслав Харламов.
Напомним, лидером чемпионата России является «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 23 очка за девять туров.
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