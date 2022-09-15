Новичок «Локомотива» Педриньо рассказал о впечатлениях после перехода в команду

Новичок «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) рассказал о впечатлениях после перехода в московский клуб. Он отметил тёплый приём и приятную атмосферу, которая царит в команде. Также Педриньо заметил, что внутри коллектива нет никаких проблем.



«Меня очень хорошо приняли в «Локомотиве». В команде хорошая атмосфера. Мы постараемся прибавлять с каждым матчем. Внутри команды нет проблем. Я себя очень хорошо чувствую. Нужно работать и двигаться дальше», — сказал Педриньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, до перехода в «Локо» бразильский игрок выступал за «Америку» на правах аренды. Права на футболиста принадлежали «Ред Булл Брагантино». Интернет-портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 1,8 млн.