Сборная России объявила итоговый состав на сентябрьский сбор и матч с Киргизией

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор, в рамках которого наша национальная команда проведёт товарищеский матч со сборной Кыргызстана.
Итоговый состав сборной России на сентябрьский сбор и матч с Киргизией:
Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).
Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич и Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко и Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Артём Макарчук («Сочи»).
Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов и Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — «Крылья Советов»), Даниил Фомин и Арсен Захарян (оба — «Динамо»).
Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»).
Ранее стало известно, что сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Киргизии 24 сентября в Бишкеке. Кроме того, РФС достиг договорённости о проведении в ноябре выездного товарищеского матча с Ираном.
- 15 сентября 2022
-
14:02
-
14:00
-
13:49
-
13:40
-
13:39
-
13:33
-
13:25
-
13:18
-
13:15
-
13:10
-
13:06
-
12:52
-
12:37
-
12:35
-
12:31
-
12:19
-
12:15
-
12:05
-
12:01
-
12:00
-
12:00
-
11:55
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:27
-
11:25
-
11:10
-
11:10
-
11:10
-
11:01
-
10:45
-
10:43
-
10:40
-
10:38