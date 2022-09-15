Гончаренко похвалил судью матча ЦСКА — «Урал»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высоко оценил работу судейской бригады в матче группового этапа Кубка России с ЦСКА (1:2). Наставник похвалил главного арбитра встречи Рафаэля Шафеева и пожелал ему продолжать работать в том же духе.

«В игре с ЦСКА был хороший уровень судейства. Арбитр давал играть, у него не было каких-то симпатий. Игрокам и тренерам нравится, если у судей есть чёткое понимание, когда нужно остановить игру из-за нарушения правил, а когда дать играть. Хотелось бы, чтобы молодой рефери продолжал работу в том же духе», — приводит слова Гончаренко официальный сайт «Урала».

Напомним, ЦСКА вырвал победу в матче с «Уралом» в добавленное ко второму тайму время. На 90+3-й минуте победный гол армейцев забил Милан Гайич.