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«Крылья Советов» — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар», ЦСКА — «Урал», онлайн-трансляция Кубка России, где смотреть матчи

«Зенит» и ЦСКА снова размажут соперников? Онлайн Кубка России
Кирилл Закатченко Олег Лысенко
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ЦСКА и «Зенит»
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«Локомотив» попытается отомстить «Краснодару» за разгром в чемпионате.

Друзья, всем привет! Этой осенью футбола много, и это прекрасно. Сегодня, 14 сентября, следим за матчами Кубка России. Сыграют сразу несколько топ-команд. Следите за матчами вместе с нами!

В 15:00 мск начнётся матч с яркой вывеской. «Локомотив» попытается отомстить «Краснодару» за разгром в чемпионате, но будет нелегко — у железнодорожников сейчас явный кризис.

Фонбет Кубок России. Группа A
14 сентября 2022, среда. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар

Параллельно будет проходить матч «Сочи» и «Торпедо». Команды в данный момент в совершенно разном положении. «Сочи», несмотря на потери в межсезонье, отлично выступает в РПЛ, а вот «Торпедо» сыпется. Но ведь это Кубок России, а не чемпионат, не так ли?

Фонбет Кубок России. Группа D
14 сентября 2022, среда. 15:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Торпедо М
Москва

Самая жара начнётся в 17:30. «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Выезд в Самару — это всегда испытание. Даже для чемпиона.

Фонбет Кубок России. Группа B
14 сентября 2022, среда. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург

«Ростов» и «Оренбург» будут играть в это же время. На бумаге фаворит — команда Валерия Карпина, но у гостей дополнительная мотивация: нужно срочно забыть 0:8 от «Зенита».

Фонбет Кубок России. Группа C
14 сентября 2022, среда. 17:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Оренбург
Оренбург

А параллельно ЦСКА примет «Урал». Обе команды победили в первых матчах, так что теперь нужно определиться с лидером группы.

Фонбет Кубок России. Группа D
14 сентября 2022, среда. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
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