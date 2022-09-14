«Зенит» и ЦСКА снова размажут соперников? Онлайн Кубка России

Друзья, всем привет! Этой осенью футбола много, и это прекрасно. Сегодня, 14 сентября, следим за матчами Кубка России. Сыграют сразу несколько топ-команд. Следите за матчами вместе с нами!

В 15:00 мск начнётся матч с яркой вывеской. «Локомотив» попытается отомстить «Краснодару» за разгром в чемпионате, но будет нелегко — у железнодорожников сейчас явный кризис.

Параллельно будет проходить матч «Сочи» и «Торпедо». Команды в данный момент в совершенно разном положении. «Сочи», несмотря на потери в межсезонье, отлично выступает в РПЛ, а вот «Торпедо» сыпется. Но ведь это Кубок России, а не чемпионат, не так ли?

Самая жара начнётся в 17:30. «Зенит» сыграет в гостях с «Крыльями Советов». Выезд в Самару — это всегда испытание. Даже для чемпиона.

«Ростов» и «Оренбург» будут играть в это же время. На бумаге фаворит — команда Валерия Карпина, но у гостей дополнительная мотивация: нужно срочно забыть 0:8 от «Зенита».

А параллельно ЦСКА примет «Урал». Обе команды победили в первых матчах, так что теперь нужно определиться с лидером группы.