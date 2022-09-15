Защитник «Урала» Гогличидзе: с приходом Гончаренко больше работы, бега — всё поменялось

Защитник екатеринбургского «Урала» Лео Гогличидзе рассказал, что изменилось с приходом нового главного тренера Виктора Гончаренко.



«С ЦСКА у нас всё получалось, играли хорошо. Создавали моменты: были штрафные, угловые. В конце ЦСКА выбежал в контратаку и реализовал свой момент. Важен ли Кубок для «Урала»? Для нас важен каждый матч: и в Кубке, и в Чемпионате. Мы во всех матчах отдаёмся на сто процентов



С приходом Гончаренко всё полностью поменялось, начиная с питания, заканчивая тренировками. Стало больше работы, бега. Для нас это полезно. Вы сами видите, как мы играли в последних матчах», — сказал Гогличидзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ЦСКА вырвал победу в матче с «Уралом» в добавленное ко второму тайму время. На 90+3-й минуте победный гол армейцев забил Милан Гайич.