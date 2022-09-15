Хомуха: Федотов в ЦСКА вызывает уважение. Без состава, как у «Зенита», борются за золото

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о работе наставника ЦСКА Владимира Федотова.



«Если брать ситуацию в целом, работа Федотова вызывает уважение. Не имея такого состава, как у «Зенита», ЦСКА продолжает бороться за чемпионство. Сейчас и Карпин с большой долей молодых футболистов в «Ростове» добивается результата. Это ещё одно доказательство того, что наши тренеры способны конкурировать, по крайней мере в Премьер-Лиге», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Напомним, 10 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. В нём встречались ЦСКА и «Краснодар». Встреча закончилась со счётом 4:1. ЦСКА набрал 20 очков и продолжает преследовать в турнирной таблице «Зенит» (23), команда занимает второе место.