Хомуха: Федотов в ЦСКА вызывает уважение. Без состава, как у «Зенита», борются за золото

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о работе наставника ЦСКА Владимира Федотова.
«Если брать ситуацию в целом, работа Федотова вызывает уважение. Не имея такого состава, как у «Зенита», ЦСКА продолжает бороться за чемпионство. Сейчас и Карпин с большой долей молодых футболистов в «Ростове» добивается результата. Это ещё одно доказательство того, что наши тренеры способны конкурировать, по крайней мере в Премьер-Лиге», — рассказал Хомуха в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Напомним, 10 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч 9-го тура РПЛ. В нём встречались ЦСКА и «Краснодар». Встреча закончилась со счётом 4:1. ЦСКА набрал 20 очков и продолжает преследовать в турнирной таблице «Зенит» (23), команда занимает второе место.
- 15 сентября 2022
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