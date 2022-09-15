ЦСКА стал первой командой, достигшей отметки в 200 голов в Кубке России

Московский ЦСКА стал первой командой, забившей 200 голов Кубке России, сообщает клубная пресс-служба. Автором юбилейного гола стал Виллиан Роша, который поразил ворота «Урала» (2:1) во 2-м туре группового этапа соревнований.
Мойзес и Виллиан Роша отыграли первые кубковые матчи в составе красно-синих. Таким образом, число армейцев, сыгравших в этом турнире, стало равным 252. После голов Виллиана Роши и Милана Гайича число армейских бомбардиров в Кубке России увеличилось до 81. Виллиан Роша стал 51-м игроком ПФК ЦСКА, открывшим счёт в матчах Кубка России. А Милан Гайич стал 23-м игроком ПФК ЦСКА, чей гол помог красно-синим вырвать победу в кубковых матчах.
Напомним, ЦСКА вырвал победу в матче с «Уралом» в добавленное ко второму тайму время. На 90+3-й минуте победный гол армейцев забил Милан Гайич.
- 15 сентября 2022
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