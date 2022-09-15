Сергей Юран: я могу возглавить «Ахмат»? Потерпите

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на вопрос, может ли он возглавить «Ахмат». Он призвал к терпению и заявил, что приехал посмотреть на кубковый матч московского «Спартака».



«Конечно, сегодня я приехал на «Спартак» посмотреть. Посмотреть на «Факел»? На «Спартак». Могу возглавить «Ахмат»? Потерпите», — передаёт слова Юрана корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



Напомним, матч группового этапа Кубка России «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Спартак» и «Факел» попали в кубковую группу с «Зенитом» и «Крыльями Советов». Воронежская команда имеет в своём активе ноль очков, все остальные коллективы набрали по три очка.