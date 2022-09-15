Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча Кубка России «Спартак» — «Факел»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Кубка России по футболу с воронежским «Факелом».



«Как и в игре с «Крыльями Советов», сегодня выйдут футболисты, которые практически не играют, и молодёжь. В таких играх может произойти всё что угодно. Наверняка «Факел» будет играть сильным составом. Не думаю, что на «Спартак» они будут выходить вторым составом.



Вчерашняя игра «Крыльев» с «Зенитом» показала, что ничего невозможного нет. Можно и выигрывать у лидирующих команд. Здесь тоже может произойти всё что угодно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, матч группового этапа Кубка России «Спартак» — «Факел» состоится сегодня, 15 сентября, в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. «Спартак» и «Факел» попали в кубковую группу с «Зенитом» и «Крыльями Советов». Воронежская команда имеет в своём активе ноль очков, все остальные коллективы набрали по три очка.