Голкипер сборной Боснии: никто из основных игроков команды не поедет в Россию

Голкипер «Коньяспора» и сборной Боснии и Герцеговины Ибрагим Шехич выступил против проведения товарищеского матча со сборной России. Он должен состояться в ноябре в Санкт-Петербурге.
«Если честно, я не понимаю, как кто-то мог задумать проведение этого матча за две недели до решающей встречи в Лиге наций. Вместо того чтобы полностью сосредоточиться на матче с Черногорией, нам приходится думать об этом. Если честно, чувствую себя из-за этого ужасно.
Я думаю, что здесь меньше всего думают о футболе. Вместо этого мы поднимаем противоречивый вопрос. Сейчас вообще не до него.
Уверен, что никто из ребят, вызванных на матч Лиги наций, не поедет в Россию. Даже если бы им захотелось, их бы никто не отпустил в клубах», — цитирует вратаря Sport.avaz.ba.
- 15 сентября 2022
-
18:27
-
18:26
-
18:25
-
18:09
-
18:05
-
18:05
-
17:57
-
17:45
-
17:45
-
17:41
-
17:29
-
17:23
-
17:20
-
17:17
-
17:02
-
16:55
-
16:55
-
16:34
-
16:30
-
16:26
-
16:15
-
16:09
-
16:00
-
15:45
-
15:35
-
15:23
-
15:20
-
15:15
-
15:14
-
15:07
-
15:00
-
14:51
-
14:48
-
14:40
-
14:31