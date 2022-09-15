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Голкипер сборной Боснии: никто из основных игроков команды не поедет в Россию

Голкипер сборной Боснии: никто из основных игроков команды не поедет в Россию
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Голкипер «Коньяспора» и сборной Боснии и Герцеговины Ибрагим Шехич выступил против проведения товарищеского матча со сборной России. Он должен состояться в ноябре в Санкт-Петербурге.

«Если честно, я не понимаю, как кто-то мог задумать проведение этого матча за две недели до решающей встречи в Лиге наций. Вместо того чтобы полностью сосредоточиться на матче с Черногорией, нам приходится думать об этом. Если честно, чувствую себя из-за этого ужасно.

Я думаю, что здесь меньше всего думают о футболе. Вместо этого мы поднимаем противоречивый вопрос. Сейчас вообще не до него.

Уверен, что никто из ребят, вызванных на матч Лиги наций, не поедет в Россию. Даже если бы им захотелось, их бы никто не отпустил в клубах», — цитирует вратаря Sport.avaz.ba.

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