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Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины выступил против проведения матча с Россией

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины выступил против проведения матча с Россией
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Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Лука Менало высказался о возможном проведении товарищеского матча с национальной командой России.

«Моя позиция в первую очередь заключается в том, что я не хочу вмешиваться в политические вопросы и что я просто не думаю, что я компетентный человек в этом вопросе. Моя позиция ясна, и я против того, чтобы играть в этот матч, но быть тем человеком, который скажет, правильно это или нет, я не могу, потому что, безусловно, есть гораздо более умные и соответствующие люди, чем я, и они должны знать, что делают. Моё мнение известно», — приводит слова Менало MeridianSport.

Напомним, матч Россия — Босния и Герцеговина запланирован на 19 ноября. Встреча должна пройти в Санкт-Петербурге. Отметим, что ранее футболисты боснийской сборной Эдин Джеко и Миралем Пьянич публично отказались участвовать в игре.

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