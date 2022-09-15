Кокорин забил дебютный мяч за «Арис»

Российский форвард «Ариса» Александр Кокорин забил первый мяч за свой новый клуб. Россиянин отличился в матче чемпионата Кипра с «Кармиотиссе». Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу соперника.



Кокорин начал встречу на скамейке запасных. Но в перерыве он появился на поле, а в самой концовке, уже в компенсированное время, забил. Форвард ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Голкипер «Кармиотиссе» не выручил, пропустив мяч между ног.



Для Кокорина этот гол стал дебютным в «Арисе». Кроме того, он отличился впервые с 29 ноября 2020 года. Тогда нападающий забил в ворота «Ротора» в составе «Спартака».

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды. Права на российского нападающего принадлежат «Фиорентине».