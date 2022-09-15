Игроки «Динамо» Даса, Фернандес и Нгамалё вызваны в свои сборные

Игроки московского «Динамо» израильтянин Эли Даса, парагваец Роберто Фернандес и камерунец Муми Нгамалё вызваны в свои национальные сборные. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.
Сборная Израиля вместе с Эли Дасой проведёт одну игру в Лиге наций и одну товарищескую встречу: 24 сентября израильтяне сыграют с Албанией, 27-го числа — с Мальтой.
Роберто Фернандес и парагвайская команда примут участие в двух товарищеских матчах с ОАЭ и Марокко. Муми Нгамалё и Камерун проведут две контрольные игры: с Узбекистаном и Южной Кореей.
В минувшее трансферное окно стан команды Славиши Йокановича пополнили Эли Даса, Маттиас Норманн, Николас Маричал, Муми Нгамалё и Роберто Фернандес. Из аренды в клуб вернулся Лука Гагнидзе. Бело-голубые обыграли «Ахмат» в Кубке России со счётом 2:1. Голами отметились Фёдор Смолов и Ярослав Гладышев.
- 15 сентября 2022
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