«Манчестер Юнайтед» перед матчем с «Шерифом» тренировался на крыше отеля. Фото

Футболисты «Манчестер Юнайтед» перед матчем Лиги Европы с «Шерифом» тренировались на крыше одной из гостиниц, сообщает корреспондент «Чемпионата». Футболисты проводили занятие под открытым небом, как видно на фото.

Встреча команд состоялась сегодня, 15 сентября. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 2:0, набрав первые очки в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

На 17-й минуте счёт в этой встрече открыл Джейдон Санчо, который отличился после передачи Кристиана Эриксена. А на 39-й минуте ещё один мяч забил Криштиану Роналду, реализовавший пенальти, который был назначен за фол против Диогу Далота.



Этот гол стал первым для Роналду в нынешнем сезоне. До этого португалец также не делал результативных передач.



После перерыва хозяева так и не смогли ничего придумать. «Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов. Ранее в матче 1-го тура турнира «МЮ» уступил «Реалу Сосьедад» на своём поле со счётом 0:1.