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«Хапоэль» из Беэр-Шевы уступил «Вильярреалу». Сулейманов вышел на 70-й минуте матча

«Хапоэль» из Беэр-Шевы уступил «Вильярреалу». Сулейманов вышел на 70-й минуте матча
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Сегодня, 15 сентября, состоялся матч 2-го тура Лиги Европы, в котором израильская команда «Хапоэль» из Беэр-Шевы принимала испанский «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Яков Тернер Тото». Российский полузащитник хозяев Магомед-Шапи Сулейманов начал игру на скамейке запасных. Стартовый свисток арбитра прозвучал на 22:00 мск.

Испанцы сумели выйти вперёд в середине первого тайма – на 28-й минуте забил Хосе Луис Моралес, уверенно реализовав 11-метровый удар. На 63-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря усилиям Ротема Хатуэля. Через четыре минуты «Вильярреал» снова вышел вперёд – гол забил Алекс Баэна с передачи Йереми Пино. На 70-й минуте встречи Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе испанской команды со счётом 2:1.

Лига конференций. Группа C. 2-й тур
15 сентября 2022, четверг. 22:00 МСК
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал, Испания
0:1 Моралес – 28' (пен)   1:1 Хатуэль – 63'   1:2 Баэна – 67'
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