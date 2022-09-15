«Хапоэль» из Беэр-Шевы уступил «Вильярреалу». Сулейманов вышел на 70-й минуте матча

Сегодня, 15 сентября, состоялся матч 2-го тура Лиги Европы, в котором израильская команда «Хапоэль» из Беэр-Шевы принимала испанский «Вильярреал». Встреча проходила на стадионе «Яков Тернер Тото». Российский полузащитник хозяев Магомед-Шапи Сулейманов начал игру на скамейке запасных. Стартовый свисток арбитра прозвучал на 22:00 мск.
Испанцы сумели выйти вперёд в середине первого тайма – на 28-й минуте забил Хосе Луис Моралес, уверенно реализовав 11-метровый удар. На 63-й минуте хозяева сравняли счёт благодаря усилиям Ротема Хатуэля. Через четыре минуты «Вильярреал» снова вышел вперёд – гол забил Алекс Баэна с передачи Йереми Пино. На 70-й минуте встречи Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе испанской команды со счётом 2:1.
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