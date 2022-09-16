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«Олимпиакос» объявил о подписании контракта с Хамесом Родригесом

«Олимпиакос» объявил о подписании контракта с Хамесом Родригесом
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Колумбийский полузащитник Хамес Родригес подписал контракт с «Олимпиакосом», сообщает пресс-служба греческого клуба. В «Олимпиакос» колумбиец перешёл из катарского «Аль-Райяна». Футболист разорвал контракт с клубом из Катарапо по обоюдному согласию сторон.

Колумбиец выступал за «Аль-Райян» с 2021 года. Туда он перешёл после одного сезона в стане английского «Эвертона». Родригес также выступал за мюнхенскую «Баварию».

В «Олимпиакосе» Хамес воссоединился с бывшим защитником «Реала» Марсело. Он ранее перешёл в греческий клуб.

Хамес Родригес хорошо известен по выступлению за мадридский «Реал» и сборную Колумбии. В составе испанского клуба он дважды выигрывал Лигу чемпионов.

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