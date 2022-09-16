Роналду отмахнулся от девушки в подтрибунном помещении в матче с «Шерифом»

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отмахнулся от девушки, когда покидал поле во время матча с «Шерифом» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась в Кишиневе на стадионе «Зимбру» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Роналду стал автором одного гола, реализовав пенальти.

В перерыве девушка попыталась сфотографироваться с Роналду, однако португальский форвард отмахнулся от неё и отправился в подтрибунное помещение.

Напомним, этот гол стал для Роналду первым в нынешнем сезоне.

После двух туров «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице группы E, записав в свой актив 3 очка. Возглавляет турнирную таблицу «Реал Сосьедад», который записал на свой счёт 6 очков.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» сыграет с кипрской «Омонией». Матч состоится 6 октября, начало – 19:45.