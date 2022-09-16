Топ-бомбардиру сборной Израиля не разрешили жить одному в номере. Он отказался от вызова

Нападающий Эран Захави не приедет в расположение сборной Израиля из-за разногласий с менеджером команды и её бывшей звездой Йосси Бенаюном, а также главным тренером Алоном Хазаном. Об этом сообщается на сайте одного из ведущих израильских спортивных телеканалов Sport5.



Форвард «Маккаби» из Тель-Авива Захави, средняя результативность которого за сборную составляет 0,47 гола за игру, проявил принципиальность в бытовом моменте. Он настаивает на том, что хочет жить в расположении национальной команды в отдельном номере.



При этом экс-игрок «Ливерпуля», «Челси», «Арсенала» и «Вест Хэма» Йосси Бенаюн, который в марте получил должность менеджера национальной сборной Израиля, просил его приехать, но только при условии проживания в двухместном номере с кем-то из более молодых партнёров по команде, на общих основаниях. Это же решение поддерживал главный тренер Алон Хазан. Захави отказался.



Захави, известный также по выступлениям за «ПСВ Эйндховен», является лучшим бомбардиром в истории сборной Израиля. Он провёл за национальную команду 70 матчей и забил 33 гола. Вторым голеадором в истории сборной является Мордехай Шпиглер, в своё время игравший за французский «ПСЖ», – на его счету 31 мяч. Шпиглер играл за Израиль на единственном для страны чемпионате мира в 1970 году и забил там единственный гол. А третий среди бомбардиров сборной – как раз Йосси Бенаюн (102 матча, 24 гола).



Под руководством 55-летнего Алона Хазана сборная Израиля пока не проигрывала. Он принял команду в мае и успел провести с ней три матча в Лиге наций, дважды сыграв вничью с Исландией (оба раза – 2:2) и одержав победу над албанцами (2:1).